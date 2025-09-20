TURISME
Turistes paguen 30 euros per collir figues a Aitona
Un pas més de Fruiturisme, que vol divulgar els valors del camp. Visitants de Barcelona i de Tarragona viuen l’experiència i prenen un esmorzar de pagès
Unes 40 persones procedents de diferents punts de Catalunya colliran aquest cap de setmana aproximadament 80 quilos de figues a Aitona, en el marc de la iniciativa del Fruiturisme. És el segon any en què l’ajuntament d’Aitona organitza aquesta activitat centrada en la figa, que complementa la que es porta a terme al juliol amb la fruita de pinyol.
Una quinzena de visitants van recórrer ahir un dels camps de figueres de la zona on es conrea la varietat coll de dama, la més produïda i comercialitzada d’Aitona a causa de la seua pell ferma i dura que permet que el fruit arribi en millor estat al mercat.
Avui està previst que arribi un segon grup més nombrós, de 25 persones. Cada participant ha pagat 30 euros per disfrutar d’aquesta experiència, que inclou un esmorzar de pagès després de la recol·lecta, de la qual cadascun s’emporta uns 4 quilos de figues.
“Buscàvem una activitat relacionada amb l’agricultura, i vam descobrir el Fruiturisme per internet”, van explicar la Mar i el Jonatan, una parella de Santa Maria de Palautordera (Vallès Oriental) que ahir es va aixecar a les 6 del matí per viatjar fins a Aitona.
Altres turistes que també van participar en la primera ronda de dissabte procedien de comarques com del Maresme o de Tarragona, i alguns ja havien visitat aquestes terres per contemplar la famosa floració dels ametllers, que cada any atreu unes 20.000 persones.
Dignificar el sector
Jordi Vidal, que a banda de propietari de la finca de figueres destinades a l’activitat de recol·lecció és regidor de l’ajuntament d’Aitona i cap sectorial de fruita dolça a Asaja Lleida, defensa que “activitats com aquesta contribueixen a dignificar el sector agrari i és evident que cada vegada tenen més demanda, per això es va ampliant l’oferta”. Així, amb els anys, el projecte ha anat incorporant noves experiències a la seua oferta d’activitats als camps d’Aitona. Primer va ser la floració dels ametllers, després es va iniciar la campanya Aitona en Fruita amb la recollida de diverses fruites de regadiu i aquest any també s’han introduït, per primera vegada, les olives.
La campanya Aitona en Fruita es va impulsar el 2019 amb la recollida de préssecs, nectarines i paraguaians, i l’any passat es van incorporar també la cirera, la figa i les nous. Aquest 2025 va arrancar fa uns mesos amb la collita de l’albercoc.
El fenomen Fruiturisme, que sobretot pretén donar a conèixer la cultura de la fruita i transmetre els valors de l’agricultura de regadiu, continuarà oferint experiències com la recol·lecció de figues i nous fins que s’acabi la temporada amb l’arribada del fred.