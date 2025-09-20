MUNICIPIS
Vilagrassa preveu una bona campanya de l’ametlla
Jornada tècnica per inaugurar la fira
Vilagrassa preveu una bona campanya de collita de l’ametlla, amb una producció d’uns 4.500 quilos per hectàrea de mitjana. Justo Minguella, regidor de l’ajuntament, va destacar que “afortunadament el preu també és acceptable, al voltant dels 5,4-5,5 euros/kg de gra amb un rendiment que pot variar de 28 a 32”. Vilagrassa té en l’actualitat entre 400 i 600 hectàrees d’ametllers, un cultiu que amb l’arribada del regadiu gràcies al canal Segarra-Garrigues s’ha potenciat i “ha passat de ser marginal a ser un dels principals”, segons Minguella. Va fer aquestes declaracions ahir en el marc de la jornada tècnica sobre novetats tecnològiques en el cultiu de l’ametller, que va servir per inaugurar els actes de la 21 edició de la Fira de l’Ametlla, que se celebra fins diumenge. En la jornada, experts van tractar sobre estimulants i fertilitzants sostenibles per a l’ametller; productes contra plagues que no perjudiquen l’arbre; com combatre la vespa de l’ametller, que s’està estenent a la comarca i preocupa els agricultors, i el responsable d’Ametlles Ráfales de Nonasp va parlar sobre el futur d’aquest cultiu.