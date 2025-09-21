Centenars de corredors en la quinzena edició de la Matxicots
Centenars de corredors han participat aquest cap de setmana en la 15a edició de la Matxicots de Rialp, la popular carrera de muntanya que aquest diumenge tancarà la seua programació amb la dotzena Matxixics, reservada a nens i nenes de 3 a 16 anys. Els guanyadors en les diferents categories van ser Martí Lázaro i Marie Lalmant a Trail (57 km), Marta Cester i Jan Ballbé en la Mitja (30 km) i Joan Valls i Marta Rovira en la carrera popular (16 km).