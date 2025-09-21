FIRES
Motor clàssic i antiguitats a Expoclàssic de Mollerussa
L’excampió de ral·lis Antonio Zanini, a la visita inaugural. Exposicions dedicades a Seat i a motos de postguerra
Mollerussa va inaugurar ahir la trentena Expoclàssic, la fira dedicada al motor clàssic, que coincideix amb el cinquè Mercat d’Antiquaris i Brocanters. L’alcalde, Marc Solsona, va destacar que es tracta d’“una fira consolidada i especialitzada” que atreu un públic “amant del motor i a la recerca de peces úniques”. Entre els principals atractius d’aquesta edició figuren una exposició de motos de la postguerra i una mostra de vehicles Seat pels seus 75 anys. L’edició reuneix 73 expositors, dos més dels previstos: 39 a Expoclàssic i 34 a la zona del mercat d’antiguitats.
L’excampió d’Europa i d’Espanya de ral·lis Antonio Zanini, convidat d’honor, va subratllar la importància de mantenir vius aquest tipus d’esdeveniments, ja que “no és fàcil en una època en què és més còmode comprar per internet”. Per la seua part, el president de l’Associació d’Antiquaris i Brocanters de Mollerussa, Jordi Alomà, va destacar la bona afluència de públic al certamen i la recuperació de l’interès per les antiguitats. Segons va explicar, el públic busca monedes, objectes de col·leccionisme, art i peces amb valor històric o decoratiu, amb preus que oscil·len des dels cinc euros fins als més de tres mil.