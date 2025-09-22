NARCOTRÀFIC
Un bosc de Tremp amagava una plantació de marihuana valorada en 3 milions d’euros
Els Mossos decomissen unes 4.500 plantes i arresten els tres presumptes cultivadors. Dormien a la zona en tendes de campanya des de les quals també vigilaven per evitar ser detectats
Un bosc de Tremp ocultava una plantació de marihuana amb què s’haurien pogut obtenir tres milions d’euros al mercat il·lícit. Els Mossos d’Esquadra han desarticulat un grup criminal responsable d’un cultiu en el qual van decomissar unes 4.500 plantes.
Les indagacions es van iniciar a finals del 2024 quan la Unitat d’Investigació de la comissaria de Tremp va localitzar un espai desforestat amb signes evidents d’haver-se utilitzat recentment com a plantació de marihuana a l’aire lliure a prop del Barranc d’Escarlà, en una zona remota i inaccessible amb vehicle. Amb aquesta informació, l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial de l’Alt Pirineu i Aran es va fer càrrec del cas, amb l’objectiu de vigilar una possible represa de l’activitat. D’aquesta forma, els investigadors van localitzar l’abril passat diverses persones que entraven i sortien d’aquesta zona, en moltes ocasions carregats amb grans volums de material habitualment utilitzat en aquest tipus d’activitat delictiva. Mesos més tard, van constatar l’existència d’un cultiu gestionat per un grup criminal.
La investigació va culminar el 9 de setembre passat amb una batuda amb la pertinent autorització judicial. Els agents van detenir els tres presumptes cuidadors i vigilants en un operatiu que va comptar amb la presència d’una quarantena d’efectius de les especialitats d’Investigació, ARRO, Medi Ambient i Drons. Els arrestats no tenien antecedents i van passar a disposició judicial l’11 de setembre.
Durant l’operatiu es van intervenir prop de 4.500 plantes d’entre un i dos metres d’altura, que estaven repartides en cinc bancals i en una extensió de terreny de gairebé 6.000 metres quadrats. Segons els Mossos, aquesta quantitat de plantes hauria tingut un valor al mercat il·lícit superior als 800.000 euros en cas de venda a l’engròs i de gairebé tres milions d’euros si hagués estat venuda a la menuda, segons la taula de preus i pureses del mercat il·lícit de l’Oficina Nacional Central d’Estupefaents. Al lloc també hi havia quatre tendes de campanya, dos de les quals utilitzades per pernoctar i les altres dos per a tasques de vigilància. Entre els objectes intervinguts es trobaven telèfons mòbils així com documentació que està sent analitzada i pertinences personals com màquines d’afaitar i roba.
Havien creat una bassa artificial i agafaven aigua d’un riu proper
Per al control, vigilància i cultiu de la plantació als diferents bancals, disposaven de diferents eines de jardineria i terminals de comunicació portàtils. Fins i tot havien creat un sistema de subministrament d’aigua a partir d’un embassament artificial que bevia d’un riu ubicat a uns 800 metres de la plantació. Als arrestats se’ls imputa els delictes contra la salut pública i de pertinença a grup criminal. Els boscos del Pirineu s’han convertit en un nou hort de marihuana dels narcotraficants. Així, per exemple, els Mossos d’Esquadra van desarticular entre l’estiu del 2022 i el 2023 dos suposades organitzacions criminals, operacions que es van saldar amb la detenció de vint-i-una persones i es van decomissar 27.000 plantes que podrien haver assolit els 49 milions d’euros. Els investigadors dels Mossos expliquen que “és una zona òptima per fer grans plantacions i no ser descobert”.