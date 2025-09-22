Les recuperades festes de la Mercè omplen de cultura popular aquest barri
Es consoliden en el seu segon any
El barri de la Mercè de Tàrrega va celebrar dissabte les seues tradicionals festes amb una alta participació gràcies a la implicació dels veïns i els grups de cultura popular local. Ho va fer després de recuperar-les l’any passat després d’anys sense celebrar-se. Albert Fitó, de la comissió organitzadora, va destacar “el fet de tornar a posar diferents elements de cultura popular en el context en el qual van nàixer”, per exemple l’Home de la Barra va fer la seua demostració al punt del carrer Urgell on ballava originalment, “fet que té un valor patrimonial molt gran”, va afirmar. En aquest sentit, hi havia molts veïns de més de 80 anys que recordaven emocionats com de petits hi havien vist ballar l’Home de la Barra. Segons Fitó, “aquesta festa també fomenta la cohesió del barri”.
Els actes van començar amb una xocolatada organitzada per l’Escola Pia. A continuació va tenir lloc ballaruca a càrrec d’All Foll, la tradicional Tronada i la cercavila amb els gegants Mariners, Sípia i Escamarlà; les Arquets, el gegantó Miquelet del Bitxo, els capgrossos i els Grallers de la Barra. També van fer acte de presència els gegants històrics de la Mercè (Ramon Berenguer I i Almodis). La festa va acabar amb un sopar i un concert amb All Foll i DJ Marrero.
Per donar a conèixer la història de les festes de la Mercè, Albert Fitó va oferir divendres una xarrada en la qual va repassar els actes i els diferents elements folklòrics vinculats de les festes que es van mantenir al llarg d’un centenar d’anys, entre 1870 i 1970, fins que es van recuperar el 2010 un sol any i el 2024 de nou i amb ganes de mantenir-les.