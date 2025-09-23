Formatges d’etiqueta
Una exposició repassa l’evolució històrica i social d’aquest producte a través de les seues marques i rètols. Es pot veure a l’Espai Ermengol i exhibeix part d’una col·lecció de gairebé 169.000 etiquetes procedents dels cinc continents cedida per la col·leccionista Montserrat Noya
Els amants del formatge tenen un motiu més per visitar la Seu d’Urgell. I no és només la celebració de la tradicional Fira de Formatges Artesans del Pirineu, que enguany complirà 31 anys i que s’emmarca en la mil·lenària Fira de Sant Ermengol. Es tracta d’una nova exposició que repassa l’evolució històrica i social d’aquest producte a través d’etiquetes recopilades als cinc continents durant els últims 50 anys. Formen part de l’extensa col·lecció de més de 300 àlbums que Montserrat Noya Fabregat, col·leccionista de l’Hospitalet de Llobregat, ha donat a la capital de l’Alt Urgell, i que reuneix un total de 168.800 exemplars.
L’Espai Sant Ermengol s’ha convertit així en un nou lloc de referència per als que vulguin conèixer més detalls sobre el formatge. El disseny de les etiquetes permet observar l’evolució de l’etiquetatge del formatge cap a la societat de consum, analitzar les diferents estratègies gràfiques, i seguir la història a través del contingut de les seues etiquetes, que en ocasions representen moments clau, personalitats o personatges que formen part de la cultura popular.
Noya, emocionada al veure la bona acollida de la Seu a la seua col·lecció, va explicar que les etiquetes de formatges elaborats i comercialitzats en diferents punts del món estan “classificades per ordre alfabètic del país i de cada marca” fins a completar 319 àlbums. La donació es va formalitzar fa ara un any en el marc de la Fira de Sant Ermengol, que aquest any se celebrarà entre el 17 i el 19 d’octubre.
La col·leccionista va explicar que el primer centenar d’etiquetes que va recopilar procedia d’una xarcuteria que regentava juntament amb la seua germana. Amb el temps va saber que a França era habitual col·leccionar-les i, després de posar-se en contacte amb un club gal, va començar els primers intercanvis. Amb el temps va rebre en herència 100.000 etiquetes d’un holandès. Noya assegura que “la meua col·lecció no podria estar en un lloc millor que a la ciutat que fa anys es va convertir en la capital del formatge i que visito cada any per degustar-lo amb motiu de la seua fira”.
Singularitat
La col·lecció destaca per la seua singularitat, ja que la recopilació d’aquest tipus d’elements té molt poca tradició fora de França. La ciutat valora de manera molt positiva la donació de la col·lecció, que contribueix a enfortir la seua imatge com a capital del formatge. La col·lecció completa de Noya està dipositada a l’arxiu comarcal, on ocupa més de 16 metres lineals i ja està catalogada. Els responsables de l’arxiu volen mantenir “viva” aquesta col·lecció amb noves incorporacions, i per a això demanarà etiquetes als artesans del formatge que visitin la fira.