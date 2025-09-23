El Govern aprova crear un fons extraordinari de 22 milions d'euros per a ajuntaments i consells comarcals
L'executiu està en converses amb els grups parlamentaris i creu que no hi haurà "cap problema" per garantir-ne el suport
El Consell Executiu ha aprovat crear un fons extraordinari de 22 milions d'euros per a ajuntaments i consells comarcals. Així ho ha anunciat el secretari de governs locals, Xavier Amor, després d'una reunió amb representants d'ens municipalistes en què també han participat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Amor ha subratllat "l'esforç" fet amb la dotació extraordinària per "millorar" les eines dels municipis. Segons ha dit, el Govern ja està en converses amb els grups parlamentaris per buscar suport al decret. Per la seva banda, tant l'ACM com l'FMC han celebrat el compromís de l'executiu i han demanat que tingui "continuïtat".
En una roda de premsa després de la reunió, Amor ha celebrat que s'hagi pogut arribar a un acord amb les entitats. Segons ha explicat, tant l'AMC com l'FMC els havien fet arribar propostes en aquesta direcció i des del Govern s'ha fet "un esforç" per poder-les complir. Amor ha concretat que els 22 milions d'euros provenen dels suplements de crèdit aprovats pel Govern, davant la falta de pressupostos. "El Govern té clar que quan a un municipi o un consell comarcal li va bé, al país li va bé", ha dit el secretari, que ha subratllat la rellevància dels consells. De fet, ha remarcat que per al país són "molt importants", però per a alguns municipis petits són "imprescindibles".
Amor ha explicat que ja estan en converses amb els grups parlamentaris per convalidar el decret al Parlament "properament". En qualsevol cas, ha assegurat que "no hi haurà cap problema". "En el municipalisme és on ens reflectim tots", ha argumentat.
El fons
Aquest fons extraordinari de 22 milions d'euros s'afegeix a la distribució ordinària del Fons de Cooperació Local de Catalunya. La suma total d'aquests dos instruments ascendeix a 168,3 milions d'euros, un increment de 22,7 milions d'euros respecte de l'exercici 2023, l'últim exercici amb pressupost aprovat.
En el seu conjunt, hi haurà un increment global del 13,64 % que quedarà distribuït en 13,4 milions d'euros per als municipis, dels quals uns 785.000 ja formen part del Fons de Cooperació Local de Catalunya 2025 i 12,6 MEUR corresponen al nou fons extraordinari; 8,9 milions pel Conselh Generau d'Aran i consells comarcals (un 20 % més); 402.000 per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (un 20 % més); i 21.000 per a les entitats municipals descentralitzades.
El fons serà incondicional, no estarà vinculat a cap despesa concreta i vol ajudar els ens municipals en el seu "dia a dia". Pel que fa als criteris de distribució per habitants, els municipis rebran un augment del 20% en el cas de tenir fins a 500 habitants; d'un 15% aquells que tenen entre 501 i 2.000 habitants; i un 10% aquells que tenen una població superior als 2.000 habitants.
Les entitats municipalistes demanen que tingui "continuïtat"
Tant l'Associació Catalana de Municipis (ACM) com la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) han celebrat l'acord amb el Govern. La presidenta del Fòrum Comarcal de l'ACM, Sònia Gràcia, ha assegurat que l'aportació extraordinària "ajudarà molt" els consells comarcals, però ha demanat que tingui "continuïtat" perquè, segons ha remarcat, són "la primera porta on piquen els municipis petits".
Per la seva banda, el vicepresident de l'FMC Marc Solsona ha destacat que aquesta dotació "no és un acte menor" sinó que és "un acte de reafirmament i suport". De totes maneres, ha aprofitat per reclamar que s'aprovin uns pressupostos a la Generalitat per poder seguir millorant el finançament local. "El Govern ens ha escoltat i ha atès les nostres demandes, però estem aprovant això perquè no hi ha pressupostos. Si volem un millor finançament, una llei d'hisendes locals, més suport al fons i generar una sèrie de serveis i recursos útils, fa falta que el país tingui pressupostos", ha insistit.