Investiguen si la regidora de Policia de Fraga va ordenar no multar el seu marit
Un exagent denuncia que va donar ordres per evitar sancionar-lo per aparcar malament un camió
L’ajuntament de Fraga ha obert una investigació per determinar si la regidora responsable de la Policia Local, Verónica Alins, va ordenar als agents d’aquest cos que fessin la vista grossa amb un camió del seu marit i evitessin denunciar-lo per una infracció de trànsit, tal com indica que va ocórrer la denúncia presentada per un exagent a través del canal de transparència del consistori.
Fonts municipals van confirmar que l’equip de govern és coneixedor de la denúncia, formalitzada a través d’aquest conducte el 8 de setembre, i que “s’està investigant el cas”. Alins és, a banda de regidora delegada de la Policia Local, tinenta d’alcalde i responsable de les àrees d’Agroindústria, Medi Ambient i Turisme.
La denúncia remet al dijous 31 d’agost del 2023, tot just dos mesos després que l’equip de govern que dirigeix Ignacio Gramún comencés a gestionar el consistori després d’obtenir majoria absoluta a les eleccions celebrades a finals de maig d’aquell any.
Aquell dia, quan estava finalitzant el torn de tarda, un agent de la Policia Local va rebre al seu telèfon mòbil “una sol·licitud” d’Alins via missatge de text “en la qual se sol·licitava que es fes cas omísdea la denúncia d’un camió que incomplia una senyalització de trànsit” que “prohibeix estacionar aquest tipus de vehicles al nucli urbà”, assenyala la denúncia, que recull com a motiu per a aquesta indicació «el fet de pertànyer, i segons indicava l’esmentat text, “al meu marit”».
En la comunicació, segons indica la denúncia que està investigant l’ajuntament, la regidora “sol·licitava que l’esmentada informació fos traslladada als agents del torn de nit perquè també obviessin realitzar qualsevol actuació relacionada amb aquesta infracció”.
En cas de confirmar-se l’emissió de l’ordre, la regidora tindria números per enfrontar-se, a part de les conseqüències polítiques que decideixin implementar l’equip de govern de Gramún o el grup municipal del PP, a un procediment penal. El policia ressenya en la denúncia que “aquests fets poden constituir un supòsit il·lícit penal”, ja que Alins “podria estar aprofitant la seua posició o relació per exercir una influència indeguda sobre un funcionari públic o una autoritat” per “obtenir un benefici econòmic o d’un altre tipus per a si mateixa o per a un tercer”.
L’exagent de la Policia Local de Fraga ressenya també en la denúncia que “ha mantingut i manté sota custòdia les proves de la manifestació”, que quedarien a disposició de les investigacions que puguin obrir-se, ja sigui per la via administrativa inicialment o per la penal si els fets es posen en coneixement de la Fiscalia o dels jutjats de Fraga.
La jutge afirma en la interlocutòria de sobreseïment que no existeixen indicis de la comissió d’aquest delicte per part del responsable del cos, al qual no ha arribat a prendre declaració com a investigat.
L’acusació recorrerà aquesta decisió per sol·licitar la reobertura de les diligències amb un recurs de reforma davant de la mateixa magistrada que, en cas de ser desestimat, passaria a obrir el tràmit d’apel·lació davant de l’Audiència Provincial d’Osca. La jutge no va arribar a sol·licitar el criteri sobre el tancament de la investigació a la Fiscalia, que, en conseqüència, no ha emès cap informe en aquest sentit ni en el contrari.
Tampoc no consta en la causa cap dictamen que contradigui el del servei de prevenció, que conclou que “existeixen prou indicis per considerar la situació d’assetjament laboral de tipus moral i discriminatori”.
L’Audiència decidirà en la causa d’assetjament laboral
La titular del jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Fraga ha arxivat les diligències que havia obert per determinar si el cap de la Policia Local de la capital del Baix Cinca, D.B.L., havia sotmès a assetjament laboral un dels agents del cos, tal com indica un informe elaborat per un servei de prevenció de riscos extern al consistori.