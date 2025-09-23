Primera nevada de la temporada al Pirineu de Lleida
L'enfarinada s'ha registrat a zones com Certascan, a 2.250 metres d'altura, mentre les autoritats alerten sobre la necessitat de precaució a l'alta muntanya
❄️🍂 Primera nevada de tardor a l’alta muntanya del #PNAltPirineu!— Parc Natural de l'Alt Pirineu (@pnaltpirineu) September 23, 2025
📍 Refugi de Certascan (@feec_cat), valls de Cardós.
🏔️ Precaució:
👉 Camins gelats i relliscosos
👉 Fred intens
👉 Risc d’hipotèrmia sense roba adequada
Gaudim la tardor amb seguretat 🌄💙
📷 Refugi Certascan pic.twitter.com/xPHVXbBZL6
El Pirineu de Lleida ha rebut aquest dimarts la primera nevada de la temporada, amb una enfarinada que s'ha registrat principalment a zones d'alta muntanya. Un dels indrets afectats ha estat Certascan, situat a 2.250 metres d'altitud, on el mantell blanc ha començat a cobrir el paisatge pirinenc.
El Parc Natural de l'Alt Pirineu ha emès un comunicat on demana extrema precaució als excursionistes i visitants de la zona. Les autoritats alerten específicament sobre els perills associats amb els camins gelats i relliscosos, el fred intens que pot provocar hipotèrmia en cas de no portar l'equipament adequat, i recorden la importància d'anar ben preparats en aquestes condicions meteorològiques.
Previsió meteorològica per a la resta del dia
Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, durant aquest dimarts continuaran les precipitacions al Pirineu, especialment a la tarda, amb cota de neu situada entre els 1.500 i els 1.800 metres d'altitud. Tot i que es preveuen nevades poc significatives, aquestes marquen l'inici de la temporada de neu al 2025.
Descens de temperatures a tot el territori
Les temperatures experimentaran un lleuger descens generalitzat, tant les mínimes com les màximes. A les zones de plana s'esperen mínimes d'entre 9 i 10 graus, mentre que a les localitats pirinenques els termòmetres oscil·laran entre els 3 i 5 graus. Pel que fa a les màximes, a la plana podran arribar als 23 graus, mentre que a Vielha amb prou feines arribaran als 12 graus. El vent es mantindrà fluix de component oest o ponent durant tota la jornada.