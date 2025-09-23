SEGRE

MUNICIPIS

Recuperen un marge utilitzant pedra seca a Ciutadilla

Recuperen un marge utilitzant pedra seca a Ciutadilla - L. PEDRÓS

Recuperen un marge utilitzant pedra seca a Ciutadilla - L. PEDRÓS

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Les primeres jornades sobre la pedra seca que es van celebrar a Ciutadilla el cap de setmana passat van permetre recuperar part d’un marge amb aquesta tècnica tradicional. Jordi Sanfeliu, un dels impulsors de la iniciativa, va explicar que l’objectiu és “que no es perdi la tècnica, que forma part de la identitat col·lectiva”. El formador, Josep Maria Martí, va destacar la necessitat de conscienciar, conservar i preservar aquest patrimoni.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking