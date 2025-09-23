MUNICIPIS
Recuperen un marge utilitzant pedra seca a Ciutadilla
Les primeres jornades sobre la pedra seca que es van celebrar a Ciutadilla el cap de setmana passat van permetre recuperar part d’un marge amb aquesta tècnica tradicional. Jordi Sanfeliu, un dels impulsors de la iniciativa, va explicar que l’objectiu és “que no es perdi la tècnica, que forma part de la identitat col·lectiva”. El formador, Josep Maria Martí, va destacar la necessitat de conscienciar, conservar i preservar aquest patrimoni.