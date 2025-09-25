MOBILITAT
Firauto exposarà a Balaguer més de 200 vehicles
Balaguer acollirà els dies 17, 18 i 19 d’octubre la 33 edició de Firauto, la fira del vehicle d’ocasió. Organitzada per Fira Balaguer, oferirà una àmplia exposició de més de 200 vehicles revisats i amb garantia. La fira obrirà portes el divendres a la tarda i seguirà el dissabte i el diumenge en horari de matí (de 10 a 14 hores) i de tarda (de 16 a 20 hores).
A banda dels vehicles d’ocasió, el certamen inclourà una mostra d’autocaravanes, remolcs, maquinària industrial i complements i serveis relacionats amb el món del motor.
Un dels espais més destacats serà el Mercat de la Ganga, en el qual s’oferiran vehicles per menys de 6.000 euros.
Aquell mateix cap de setmana, concretament el dissabte dia 18, Balaguer celebrarà la 35 edició de la Festa de la Bicicleta, una marxa popular a dos rodes per a totes les edats. A més, l’activitat es complementarà entre setmana amb reBICIcla, un programa escolar dirigit a l’alumnat de primària i secundària de Balaguer en la qual centenars de bicicletes circularan per les principals vies de la ciutat. El diumenge 19 se celebrarà la prova esportiva de Les 3 Ermites, un monogràfic de modalitat BTT que recorrerà les principals ermites de la Noguera.