Pla per unificar polítiques a les Garrigues Altes
La conselleria de Territori ha obert un procés participatiu amb la voluntat de garantir la transparència, la qualitat democràtica i la incorporació dels veïns en l’elaboració del Pla d’Ordenació Urbanística Plurimunicipal (POUP) de les Garrigues Altes.
Aquest procés va dirigit al veïnat, entitats, col·lectius i agents del territori implicats. La Generalitat impulsa aquest pla a fi de dotar aquesta zona d’un marc urbanístic comú i coherent en els diversos municipis que la formen i que comparteixen realitats socials, territorials i econòmiques similars.
El POUO és una eina per oferir una resposta conjunta a la problemàtica de la despoblació o la falta d’habitatge de lloguer. La zona la formen Bellaguarda, Bovera, la Granadella, Granyena, Juncosa, el Soleràs, els Torms i el Cogul.