EMERGÈNCIES
Rescats de muntanyencs a la Vall de Boí i la Val d’Aran
El GRAE dels Bombers de la Generalitat va rescatar ahir a la tarda un muntanyenc de 59 anys que es va lesionar quan feia una ruta al llac de Contraix, a Aigüestortes, a la Vall de Boí. Va ser evacuat en helicòpter a l’hospital de Vielha. D’altra banda, els Pompièrs d’Aran van rescatar dilluns a la nit una persona ferida que es trobava al refugi de Colomèrs, al Parc Nacional d’Aigüestortes, a Salardú (foto). Van haver de fer-ho per terra.