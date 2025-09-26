Compte enrere per a l’enderrocament del dipòsit de la plaça Capdevila
El dipòsit d’aigua de la plaça Capdevila de Guissona té els dies comptats. Aquesta setmana s’han iniciat els treballs previs a l’enderrocament. El 2022 la reforma d’aquest espai va ser una de les propostes més votades en els pressupostos participatius. Quan es va aprovar de forma inicial el projecte, un veí va presentar al·legacions, sol·licitant enderrocar el dipòsit, construït a la dècada dels 60. Era una actuació que el consistori no havia plantejat inicialment. Per això, el març del 2024 es va impulsar una consulta popular en què van participar 250 persones del municipi i un 54,4% va votar mantenir-lo com a element identitari. Posteriorment, 20 veïns de la plaça van presentar instàncies per sol·licitar-ne la demolició i l’equip de govern va replantejar la decisió. Es va encarregar un estudi que va determinar que no tenia cap funcionalitat ni valor patrimonial i van prendre la decisió definitiva d’enderrocar-lo.
El projecte es desenvoluparà en tres fases: la demolició del dipòsit a càrrec de l’empresa Enderrocs Rull per un import de 18.000 euros, la nova pavimentació, una zona enjardinada i l’espai infantil amb un pressupost de 71.000 euros i la millora de les façanes amb un conveni entre l’ajuntament i els veïns de la plaça.