Detingut per robar una botella de ginebra d'un supermercat de Guimerà i ferir el vigilant
L'home és conegut per incidents anteriors
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència i lesions en un supermercat de Guimerà. L'individu, que compta amb antecedents, va ser arrestat després d'intentar sostreure una botella de ginebra i agredir el vigilant de seguretat que va intentar impedir-ho.
Els fets van tenir lloc ahir a la tarda, quan el sospitós va entrar al supermercat i va amagar una ampolla de ginebra dins els seus pantalons. El vigilant de seguretat, que el coneixia per incidents anteriors, va observar l'acció i va procedir a intervenir quan l'home intentava sortir de l'establiment després de realitzar una compra mínima.
Segons fonts policials, quan el personal de seguretat va demanar-li que retornés el producte que havia sostret il·legalment, l'home va fer cas omís i es va enfrontar violentament amb el vigilant. La situació va derivar en un forcejament que va acabar amb tots dos a terra, resultant ferit el treballador de seguretat.
Una patrulla dels Mossos d'Esquadra va acudir al lloc dels fets i va procedir a la detenció de l'home per un presumpte delicte de robatori amb violència i lesions.
El detingut ha estat posat a disposició judicial davant el Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.