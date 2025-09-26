Guixers reviu la història amb la celebració de la primera Tupinada
Guixers va celebrar dissabte la primera edició de la Tupinada, una festa popular que busca retre homenatge a un episodi històric ocorregut fa gairebé dos segles. El 1864, a la Casa del Jardí, es va produir un frau electoral durant les eleccions de Diputats a les Corts al districte de la Seu. Aquell escàndol, conegut popularment com a “tupinada”, va passar a la història amb el nom de la Tupinada de Guixers i es va convertir en símbol de la manipulació política de l’època.
Amb la voluntat de recuperar la memòria col·lectiva i donar-li un to festiu, el consistori i les entitats locals han organitzat aquesta jornada lúdica. Així, més de 250 persones es van reunir per participar en proves que, amb un punt d’humor i de crítica, evocaven l’esperit transgressor d’aquell episodi històric. Les activitats, dissenyades per a tots els públics, van barrejar tradició, competició i molta diversió. La festa va culminar amb un concert fins entrada la nit consolidant aquesta primera Tupinada com una celebració “cent per cent guixeresa”, segons va afirmar l’alcalde, Jordi Selga.