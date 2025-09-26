REGADIU
JARC i UP reclamen més diners per modernitzar l’Urgell
El primer diu que calen crèdits de l’ICF per condicionar les finques. Unió de Pagesos assegura que, altrament, és inassumible
Unió de Pagesos i JARC coincideixen que l’actual fórmula de finançament de la modernització del Canal d’Urgell no és suficient i serà difícil que els regants la puguin assumir. L’obra general costarà 991 milions, dels quals els propietaris hauran de sufragar 209 milions, que són 2.311 euros per hectàrea, però l’escull està en el cost del condicionament interior de les finques, que s’estima que pot costar 400 milions.
Joan Carles Massot, president de JARC, va reclamar línies de finançament “favorables” de l’Institut Català de Finances (ICF) perquè s’estima que les obres de moblament poden suposar entre 5.000 i 7.000 euros per hectàrea. Va afegir que aquesta opció està sobre la taula i així ho notificarà el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, pròximament. El crèdit, va assenyalar, seria a llarg termini.
Roser Serret, responsable de boví de llet del sindicat, va valorar els ajuts de l’ICF com a millor opció, ja que les subvencions “arriben, però una mica tard”. Ambdós van coincidir que cal aprofitar aquesta oportunitat per impulsar la modernització del regadiu, la qual cosa sembla tenir el consens general. Jaume Pedrós, d’Unió de Pagesos, va assenyalar a més que “els que estan jubilats o no són agricultors no es poden acollir a ajuts” per sufragar les obres. “Cal permetre que es paguin a terminis i subvencionar-les”, va afirmar. La xarxa de reg “ens costarà 120 euros a l’any per hectàrea durant 30 anys. Si se n’hi han de sumar 120 o més, no surt a compte”, va afirmar. “El Govern ha d’aportar alguna cosa més per al moblament”, va assenyalar.
Precisament ahir, la Federació Nacional de Comunitats de Regants va posar sobre la taula un nou model de finançament a través de la Seiasa (que depèn del Govern espanyol) que comportaria reduir l’aportació dels regants. Va citar a aplicar-lo a Catalunya i va explicar que Andalusia, Castella i Lleó i Extremadura han firmat convenis i en cada cas l’aportació del regant a les obres s’ha reduït al 30, al 24 i al 20%, respectivament.