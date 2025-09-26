Reparen un mur caigut al poble de Lloberola
L’ajuntament de Biosca reconstrueix un mur de contenció a la plaça del poble de Lloberola, al municipi de Biosca. Es troba a la plaça del poble i es va desprendre arran d’un xàfec que va desestabilitzar part de la base. El consistori volia tenir llestes les reparacions abans de l’inici de la festa major, previst per dimecres vinent. Tanmateix, això no serà possible, segons va explicar l’alcalde, Josep Puig. El primer edil va reconèixer que, malgrat l’esforç de la corporació municipal, no serà possible complir amb els terminis que inicialment s’havien previst.
Una única família
Actualment el poble de Lloberola està habitat per una única família, després que aquest any morís el veí que residia a l’altre habitatge del poble. El consistori de Biosca ja va millorar el 2020 una altra part del mur de contenció, que actualment és un mirador turístic.
A més, la localitat compta amb altres atractius turístics i històrics destacats, entre els quals es troben la torre de guaita de l’antic castell i els sarcòfags de la família Saciera, que fins fa anys estaven al cementiri i que actualment estan ubicats a l’església.