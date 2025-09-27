Contenidors amb clau després de les festes del Sant Crist a Balaguer
Balaguer adjudica per 805.000 € el canvi de 240 per a escombraries orgàniques i fracció resta. S’obriran amb targetes identificatives i una aplicació mòbil
La Paeria de Balaguer ha adjudicat per 805.000 euros l’adquisició i implementació dels nous contenidors d’escombraries amb clau per a la fracció resta (no reciclable) i orgànica. Ho ha fet a una unió d’empreses (UTE) formada per una firma de València i una altra d’Itàlia, i preveu que després de les festes del Sant Crist comencin a desplegar-se. Els usuaris s’hauran d’identificar per obrir-los mitjançant targetes i una aplicació mòbil.
El contracte inclou l’entrega de 120 contenidors per a la fracció orgànica i 120 per a la fracció resta, així com l’adaptació i tancament de les 16 illes de dipòsits soterrats que ja hi ha a la capital. L’edil de Serveis Municipals i Habitatge, Jesús Cienfuegos, va explicar que tots els contenidors estaran dotats de dispositius que permetran l’accés controlat únicament a usuaris identificats “per fomentar el reciclatge i reduir les aportacions incorrectes”. La resta de fraccions de les escombraries estan gestionades pel consell de la Noguera, que ja ha iniciat el desplegament dels nous dipòsits intel·ligents als pobles de la comarca.
A Balaguer, el tancament dels contenidors inclou la distribució de 16.500 targetes identificatives per als veïns, el desenvolupament de l’aplicació mòbil i la configuració d’una plataforma informàtica per a la gestió i anàlisi de les dades.“Fins a la primera quinzena de novembre s’actualitzarà el software del nou servei amb el padró d’habitants i hi haurà un període de prova. A partir de llavors s’iniciarà el desplegament dels dipòsits”, va dir Cienfuegos.
Campanyes informatives
Així mateix, va explicar que s’actuarà en un total de 102 illes de contenidors a la capital i que tots els usuaris tindran accés a tres illes. “D’aquesta manera ens assegurem que persones amb dificultats de mobilitat tinguin a prop el punt per tirar els residus alhora que siguin accessibles”, va dir. Va afegir que també es faran campanyes informatives i s’habilitaran 10 punts d’informació, amb dos educadores que s’encarregaran de resoldre dubtes sobre el nou sistema de recollida. Hi haurà cinc sessions informatives i s’editaran dos vídeos per explicar com funcionen les targetes identificatives i l’aplicació. L’objectiu de la Paeria és aplicar bonificacions als que reciclin millor.