Fira Tast obre les portes del Centre del Préssec a Ivars de Noguera
En la 14a edició del certamen, per donar a conèixer les varietats de la zona. Hi haurà tallers, degustacions i exposicions
La catorzena edició de Fira Tast del Préssic d’Ivars de Noguera coincideix aquest cap de setmana amb l’estrena del Centre d’Interpretació del Préssec i de la Pagesia, l’Espai Groc d’Ivars. El municipi vol donar així un impuls al sector del préssec, del qual viuen molts veïns de la localitat. Aquest equipament de nova construcció s’ubica al centre de la localitat, en un solar que el consistori va adquirir fa anys, i ha comptat amb una inversió de 320.000 euros del PUOSC.
L’alcalde, Josep Magrí, va apuntar que aquest centre estarà obert tot l’any. “Serà el primer de tot Catalunya dedicat a aquesta fruita, i oferirà visites culturals i degustacions del producte, a més de dignificar la varietat autòctona que es conrea a Ivars de Noguera i els pobles veïns d’Alfarràs i Almenar”, va dir.
L’equipament compta amb diverses sales per a tallers tècnics i conferències sobre les diferents varietats de préssec que es conreen a la zona i diversos espais per a exposicions sobre la pagesia i el món rural.
A més d’estrenar l’Espai Groc d’Ivars, la Fira Tast, que és biennal, també estrena ubicació i se celebrarà a la plaça Major, als baixos de l’ajuntament. Combinarà gastronomia, tradició, música i cultura popular, i avui està previst un sopar popular i una actuació musical.
D’altra banda, la jornada de demà comptarà amb degustacions gratuïtes de productes elaborats del préssec d’Ivars, com el gelat, melmelada o sucs, a més de parades de productes de km 0.
També hi haurà una exposició de les associacions locals a la Sala, que completarà l’oferta vinculada al préssec. El xef Pol Cura oferirà una degustació de postres amb préssec.