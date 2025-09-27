La meitat de municipis de Lleida reciclen per sota del 55% que imposa la Unió Europea
110 localitats estan per sota del 55% fixat per a aquest 2025 al separar fraccions
La Unió Europea té per objectiu que els països membres reciclin, com a mínim, el 55% dels seus residus municipals aquest 2025 i estableix que per al 2035 no més del 35% dels residus han de ser enviats a abocadors. A Lleida, gairebé la meitat dels municipis, 110, no aconsegueixen superar aquest percentatge, encara que d’altres sí i alguns el depassen.
Un total de 110 municipis de Lleida no assoleixen l’objectiu que marca Europa quant a la recollida selectiva de residus, que aquest 2025 se situa en un 55%, arriba a un 60% de reciclatge el 2030 i ha d’assolir el 65% el 2035. Destaquen capitals de comarca com Lleida ciutat, amb el 35,40%; Balaguer, amb el 40,54%; Mollerussa, que va registrar el 45,8%; les Borges Blanques, el 43%; Tremp, que va arribar al 42,8%, Vielha al 35,79%; el Pont de Suert es va situar a la franja del 54,7% i Tàrrega va assolir un percentatge del 51,9% (si bé des del novembre aplica el porta a porta i ha millorat fins al 80%). Tampoc no aconsegueixen assolir la mitjana catalana de recollida selectiva dels residus, que el 2024 es va situar en el 47,1%, segons les dades de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). Entre els municipis que pitjor reciclen destaquen Castellar de la Ribera i Odèn, al Solsonès, amb un 19,18 i 21,58%, o Almacelles amb un 23,91%, al Segrià.
En el costat oposat, diversos municipis sí que se situen ja per sobre de l’objectiu europeu, de la mitjana catalana (47,1%) i la provincial (49%) segons l’ARC. Agramunt destaca amb un 88,97% i el segueix Castellserà amb un 80,50%, Alcarràs amb un 80,45%, Corbins assoleix el 74,91%, Almenar el 74,53% i Juneda o Esterri d’Àneu, que ronden el 66%.
Quant a capitals de comarca, Solsona arriba a un reciclatge del 70,2%, Cervera i la Seu d’Urgell superen el 60,6% i Sort el 65,99%.
Municipis amb models de recollida com el porta a porta demostren que, fins i tot amb poblacions grans, és possible superar el 60%, com fan Solsona, Cervera o la Seu. Localitats com Agramunt i Alcarràs també evidencien una bona gestió, ja sigui per disposar de contenidors més accessibles, illes de reciclatge completes o el sistema de recollida domiciliària. A més, alguns municipis han començat a implantar un sistema de recollida amb contenidors intel·ligents. Quant a comarques, el Solsonès és la que millor recicla amb un 61,69% seguida del Sobirà (58,34%), l’Urgell (56,84%) o l’Alt Urgell (56,18%). Aran se situa a la cua del reciclatge amb un 35,44%.