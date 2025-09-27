Plaça de l’amistat entre Montgai i Skaer
Les dos banderes onegen en aquest espai. Agermanament d’ambdós pobles
Montgai va inaugurar el cap de setmana passat la nova plaça de Skaer, un espai que simbolitza la unió entre aquesta localitat de la Noguera i la vila bretona de Skaer (nom en bretó de Scaër). Així, la cerimònia va comptar amb la presència de l’alcalde de Skaer, Jean-Yves Le Goff, i una delegació d’unes trenta persones procedents de la localitat francesa.
El projecte de la plaça va sorgir de l’adquisició i demolició de diverses cases en ruïnes per part de l’ajuntament de Montgai, alliberant un espai que ara s’ha transformat en un lloc emblemàtic. Al centre de la plaça s’ha instal·lat un pal en el qual onegen permanentment les banderes catalana i bretona, un símbol de l’agermanament entre ambdós municipis. Segons l’alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, la inauguració d’aquest espai coincideix amb la consolidació dels llaços culturals i socials entre els dos pobles, reforçant així la col·laboració i l’intercanvi entre les dos localitats.
Cultura i tradició
L’alcalde va explicar que, a més del pal, s’ha pintat un mural que representa dos persones bretones i dos catalanes vestint els vestits típics de cada regió, un homenatge visual a la riquesa cultural dels dos territoris. Aquest mural s’ha convertit en un dels elements més cridaners de la plaça, destacant la importància de la cultura i la tradició com a ponts d’unió entre comunitats diferents. Els visitants bretons es van allotjar en cases particulars de Montgai, així com en una casa rural, afavorint un contacte directe amb la vida i els costums locals.
Així mateix, durant tot el cap de setmana van tenir l’oportunitat de participar en diverses activitats locals, incloent la trobada d’acordions de Montgai, i van poder conèixer diversos punts d’interès del territori, com Penelles, Guimerà, Agramunt o Verdú, entre d’altres.