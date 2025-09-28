ENERGIES
Anglesola inaugura la primera gran central solar comunitària de Catalunya
Està finançada per 5.700 persones i produeix prou energia per a 1.800 cases
La cooperativa Som Energia va celebrar ahir a Anglesola la inauguració oficial de planta fotovoltaica de La Serra, la primera que posa en marxa a Catalunya i la primera gran instal·lació d’aquest tipus finançada de forma comunitària, amb aportacions de 5.700 persones a través del programa Generation kWh. Ocupa una superfície de 3,4 hectàrees, ha costat 2,14 milions i produirà 4,168 GWh d’energia cada any, l’equivalent al consum de 1.800 llars.
Aquesta central és el fruit de sis anys d’esforços. Fonts de la cooperativa van detallar que va començar a tramitar-se el 2018. Quatre anys després van començar les obres i el 2023 van finalitzar els treballs i es va iniciar la connexió a la xarxa. L’any passat es va efectuar la tramitació per posar-la en servei i el gener passat va començar a funcionar.
Una vegada exposat el projecte de la planta fotovoltaica d’Anglesola, els assistents a l’acte (socis del projecte) van anar a visitar-la. Dos d’ells van destapar un cartell inaugural i, seguidament, tots van sembrar llavors de plantes aromàtiques.
Aquest projecte suposa una aposta per la transició energètica i la producció d’energia neta i local. La cooperativa busca així contribuir a reduir la dependència de fonts energètiques fòssils i minimitzar les emissions de CO2, alineant-se amb els objectius de sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. Som Energia té actualment 21 plantes en funcionament i una quinzena de projectes en curs, dels quals sis són instal·lacions solars en cobertes d’edificis.