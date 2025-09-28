Primer concurs nacional de gossos d’atura amb vaques a Barruera
A la fira de Barruera, que va donar també protagonisme a l’ús de drons en la ramaderia extensiva. Conferències, documentals i activitats populars
Els gossos d’atura, aliats imprescindibles dels ramaders a l’alta muntanya, van ser ahir els protagonistes de la fira ramadera de Barruera, que celebra aquest cap de setmana el primer concurs nacional de gossos pastors amb vaques. Aquesta cita va suposar un salt endavant respecte a l’experiència de l’any passat, quan es va organitzar una exhibició d’àmbit més reduït. En aquesta ocasió, la competició ha reunit una desena de pastors i els seus gossos procedents de Portugal, Euskadi, Astúries, Aragó i Catalunya per demostrar la seua destresa en el maneig de bestiar boví.
El certamen, impulsat amb la col·laboració de la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus, va sorprendre el públic al mostrar com els gossos aconsegueixen guiar el bestiar amb la mateixa precisió i obediència que tradicionalment aconsegueixen al conduir ramats d’ovelles.
La fira va mantenir l’ambient popular i de trobada, amb exposicions d’animals, productors locals i diferents activitats infantils i culturals. Entre aquestes, va destacar la presentació d’un projecte sobre la indumentària tradicional dels pastors, promogut pel Museu dels Pastors de Llessui i el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Va acollir l’acte la sala polivalent Joan Perelada, on també es va projectar el documental Transhumància, dirigit pel ramader de l’Alta Ribagorça Pau Barrull i realitzat per Pepe Camps, un treball que reivindica la figura del pastor. Més enllà de la cultura i la tradició, les noves tecnologies van tenir també un paper destacat.
Divendres a la tarda, el departament d’Agricultura va organitzar una jornada tècnica sobre l’ús de drons en la ramaderia extensiva. Tècnics van explicar com aquests dispositius poden ajudar a localitzar ramats, vigilar animals en zones de difícil accés i fins i tot dirigir els seus moviments en pastures d’alta muntanya. És una innovació que, segons els organitzadors, complementa el treball dels pastors i reforça la sostenibilitat d’un model d’explotació en equilibri amb l’entorn.
Així mateix, les activitats continuen avui a Barruera amb un esmorzar popular, l’obertura al públic del patrimoni romànic de la Vall de Boí, jocs infantils, mercats artesanals i un concert a càrrec del grup Cierto Pelo Rojo.