El punk rock torna a Bellpuig: la banda Arsenal torna als escenaris després de gairebé un quart de segle
Participarà el 4 d’octubre en un festival per celebrar el seu 35 aniversari. Amb altres formacions musicals de Catalunya i Euskadi
Bellpuig viurà una cita molt especial el dissabte vinent 4 d’octubre, amb un festival per celebrar els 35 anys d’Arsenal, una coneguda banda de punk rock de la localitat fundada el desembre del 1989 i que tornarà als escenaris després de gairebé un quart de segle allunyada d’aquests.
L’esdeveniment tindrà lloc al pavelló municipal de Bellpuig, amb portes obertes des de les 17.30 hores i entrada gratuïta. La formació original, composta per Miki, Francesc, Jordi, Xavier i Efraín, es reunirà per reviure l’esperit descarat i irreverent que els va definir. Amb un so que ara és més melòdic, però igualment contundent, el grup interpretarà tant temes nous com els de fa 35 anys.
Els membres de la banda expliquen que “després de la covid, ens vam adonar que el que hi havia entre nosaltres continuava intacte. El que va començar com un simple retrobament i uns assajos s’ha convertit en una veritable teràpia per a tots nosaltres”.
Quant al motiu de la dissolució de la banda, van dir que “va arribar un moment en què vam deixar de disfrutar i no vam seguir endavant”, malgrat que començaven a ser molt coneguts i actuar com a teloners de bandes importants. “Ara valorem més el moment”, van afegir.
El festival comptarà amb bandes convidades de renom, com Etsaiak Eroak i Txapel Punk, procedents del País Basc, i grups del territori, entre els quals Maria y sus Kogollos, Cor Rebel, Tercer Origen, MMHC i L’Última Empalmada. Completarà el cartell Siroll, banda sorpresa que es va anunciar ahir.
El grup agraeix el suport de l’ajuntament de Bellpuig i les facilitats per organitzar l’esdeveniment, que busca no només celebrar la història d’Arsenal, sinó també revitalitzar la cultura musical a Lleida i animar noves bandes a tirar endavant. “L’energia del públic i l’afecte que rebem és increïble. Ens sentim orgullosos que tantes persones continuïn volent escoltar la nostra música i compartir aquests moments amb nosaltres,” van afirmar. “En un primer moment, aquest concert havia de ser una costellada però s’ha anat animant”, van apuntar.
Aquest retorn marca un nou capítol per a Arsenal, amb quatre temes nous en català ja compostos com Dies de gloria i kaos o Desperta. No faltaran alguns dels seus temes més coneguts, com Abeja maya, encara que al seu parer és també un dels pitjors. En la seua primera etapa componien en castellà perquè “estem influïts per la música basca i teníem tants somnis que pensàvem en gran”. El dia 5 decidiran si donen continuïtat a la banda.