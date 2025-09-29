INTERIOR
Els Bombers Voluntaris de Seròs temen quedar-se al carrer a finals d’aquest any
Expirarà la cessió del magatzem municipal on estan instal·lats i l’ajuntament estudia no renovar-la. La Generalitat assegura que iniciarà les obres del nou parc a la tardor, malgrat que no hi ha data fixada
Els Bombers Voluntaris de Seròs temen quedar-se al carrer a finals d’aquest any. Aleshores expirarà la cessió del magatzem municipal on estan instal·lats des del 2022 i l’ajuntament estudia no renovar-la. A més, encara no han començat les obres del nou parc que projecta la Generalitat.
Els voluntaris van expressar ahir el seu malestar davant del retard de les obres del futur parc, als afores del municipi, a la carretera de Fraga. L’obra es va adjudicar el juliol del 2024 amb una inversió de gairebé 1,9 milions d’euros. Estava previst que la nova infraestructura entrés en servei aquest mes, però les obres ni tan sols han començat. Segons el cap del parc, Marcos Albà, “hem deixat passar l’estiu per la campanya forestal, però ara resulta que no començaran fins al març del 2026”. Per la seua part, fonts del departament d’Interior van assegurar que “les obres donaran inici a la tardor, encara que no hi ha una data fixada”.
Així, des de mitjans de l’any 2022, el cos opera des del magatzem municipal del carrer Indústria de Seròs, condicionat per acollir de forma provisional els efectius durant un any, mentre es redactava el projecte del parc definitiu. Tanmateix, el conveni de cessió s’ha hagut d’anar prorrogant fins al dia d’avui al demorar-se les obres. A més, “el sostre és de fibrociment, un material que la normativa exigeix substituir”, explica Albà.
La cessió de l’espai expira a finals d’any, segons va confirmar el consistori. “No tenim clar si la renovarem, atesos els reiterats retards en la construcció”, va dir l’alcalde de Seròs, Josep Antoni Romia.
Sense explicacions
“L’ajuntament ens podria fer fora en qualsevol moment”, adverteix Albà. A més, afegeix: “Portem molt de temps darrere del nou parc. Fa 17 anys, el 2008, ens van prometre que el 2011 ja seria operatiu. Des d’aleshores, hem estat a punt de veure les obres començar en quatre ocasions, però ningú ens dona mai cap explicació. Fins i tot ens vam reunir fa poc amb el cap de la Regió d’Emergències de Lleida, que tampoc entenia res. Es podria dir que ja hem escarmentat.”
Val a dir que el cos de Bombers Voluntaris de Seròs està format per 19 efectius i fa unes 250 sortides a l’any. “Veiem una falta de planificació i interès en el projecte i creiem que, a curt termini, això afectarà l’atenció d’emergències del Baix Segre”, adverteix Albà.