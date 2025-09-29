SEGRE
directe

El seguici de les Festes de la Tardor de Lleida

Impuls a les arts escèniques entre nens i adolescents

Una trentena de participants en el ‘Ti@, ens veiem al teatre’

La sessió del cap de setmana passat. - AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

La sessió del cap de setmana passat. - AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Castellserà ha iniciat aquesta tardor el projecte Ti@, ens veiem al teatre, una iniciativa destinada a divulgar les arts escèniques entre nens i adolescents de 8 a 14 anys. Aquesta proposta forma part del I Pla d’Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026. El promou l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la col·laboració de diversos municipis.

Així, el projecte inclou la programació de dos espectacles específics per a aquest grup d’edat, acompanyats de tallers, visites a companyies professionals i activitats de formació i fidelització de públics joves. A Castellserà, uns trenta nens i joves disfruten d’aquesta experiència teatral.

D’altra banda, es preveu un programa de suport i formació per a programadors culturals del municipi, amb eines per captar i dinamitzar el públic infantil i juvenil.

D’aquesta manera, el consistori busca contribuir a formar una nova generació de públic i promoure les arts escèniques com a part de la vida cultural de la localitat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking