Impuls a les arts escèniques entre nens i adolescents
Una trentena de participants en el ‘Ti@, ens veiem al teatre’
Castellserà ha iniciat aquesta tardor el projecte Ti@, ens veiem al teatre, una iniciativa destinada a divulgar les arts escèniques entre nens i adolescents de 8 a 14 anys. Aquesta proposta forma part del I Pla d’Impuls del Teatre de Catalunya 2023-2026. El promou l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics (TTP) amb el suport de l’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC) i la col·laboració de diversos municipis.
Així, el projecte inclou la programació de dos espectacles específics per a aquest grup d’edat, acompanyats de tallers, visites a companyies professionals i activitats de formació i fidelització de públics joves. A Castellserà, uns trenta nens i joves disfruten d’aquesta experiència teatral.
D’altra banda, es preveu un programa de suport i formació per a programadors culturals del municipi, amb eines per captar i dinamitzar el públic infantil i juvenil.
D’aquesta manera, el consistori busca contribuir a formar una nova generació de públic i promoure les arts escèniques com a part de la vida cultural de la localitat.