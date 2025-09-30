Rècord d’expositors a la Fira de Préssec d'Alfarràs, amb més de 40 participants
Més de 40 expositors participaran a la 29 edició de la Fira del Préssec d’Alfarràs que se celebra aquest cap de setmana, un rècord, segons va explicar la regidora de Fires i Festes, Rosa Gràcia. La inauguració anirà a càrrec de la secretària general de la conselleria d’Agricultura, Cristina Massot.
Durant el matí de dissabte es batejarà la nova geganta Violeta, que representa una agricultora collint préssecs. Hi haurà tallers de cuina infantil i demostracions d’elaboració de préssec en conserva, a més de tallers i exposicions. A les 11.30 de diumenge tindrà lloc l’elaboració i degustació de la 'coca de préssec' més llarga del món amb una longitud de 50 metres a càrrec del Gremi de Forners de Lleida davant de l’ajuntament. A la tarda hi haurà un showcooking a càrrec de la cuinera televisiva de TV3 Gessami Caramés.