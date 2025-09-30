EMERGÈNCIES
Sufoquen un incendi al bar de les piscines de Castellserà
Els Bombers de la Generalitat van treballar diumenge a la nit en l’extinció d’un incendi al bar de les piscines de Castellserà. El telèfon d’emergències 112 va rebre a les 23.11 hores l’avís d’un possible foc al bar, situat al número 5 de la carretera de Penelles. Pel que sembla, hi havia molt fum a l’interior i el propietari no hi podia accedir.
Al lloc van acudir diverses dotacions, que a les 23.20 hores van localitzar el foc i a les 23.50 el van donar per extingit. Va quedar afectada la barra i la part posterior. Els serveis sanitaris van atendre l’amo perquè estava alterat. Pel que sembla, s’hauria pogut originar en un quadre elèctric.
D’altra banda, cinc dotacions dels Bombers van acudir ahir al matí a Térmens al ser alertats d’un incendi en una casa. Van rebre l’avís a les 9.23 hores i es va produir a la caldera de la calefacció. Abans de les 10.00 hores l’havien donat per extingit. No hi va haver ferits ni desallotjats.