Un tanc per emmagatzemar tres tones d’orujo d’oliva
La cooperativa Bioproductors d’Alcarràs demana instal·lar el dipòsit a Fraga. L’ajuntament tramita l’obertura o l’ampliació de quatre empreses
L’empresa Entidad Gestora de Deyecciones Ganaderas, vinculada a la cooperativa Bioproductors d’Alcarràs, està tramitant davant de l’ajuntament de Fraga els permisos per instal·lar un dipòsit de 3.000 m3 (tres milions de litres) de capacitat a la zona de La Segreta, al costat del límit entre els dos termes, amb l’objectiu d’emmagatzemar-hi orujo d’oliva, el subproducte de pells i restes de cascos que resulta del premsatge de l’oliva per fabricar oli.
Aquest subproducte, que també s’utilitza com a combustible en la digestió anaeròbica per produir biogàs, que és una de les línies principals d’activitat de Bioproductors, forma part al mateix temps d’una de les línies d’innovació en les quals treballa la cooperativa: l’extracció de polímers per utilitzar-los en la fabricació de tinta per a impressores, en la composició de les quals tenen la finalitat de garantir l’adherència del colorant sobre les superfícies a què s’aplica.
“La finalitat del dipòsit és l’acumulació de matèria primera procedent de l’activitat agrícola dels camps d’oliveres, propietat de la promotora en representació d’una associació de productors agrícoles i ramaders”, assenyala la documentació presentada davant del consistori, que anota que “s’han plantejat diferents alternatives fins a encaixar el dipòsit en la ubicació més òptima possible, tant a nivell paisatgístic com a nivell d’utilització”.
Aquesta és una de les quatre implantacions industrials que està tramitant l’ajuntament de Fraga, entre les quals destaca la de l’empresa ECO VPC per fabricar en una nau del polígon Fondo de Litera palots de fusta per a la recollida de la fruita. El consistori té sobre la taula una ampliació del sòl industrial per a les instal·lacions de Talleres Agustín i la regularització de les instal·lacions de Salleras Hermanos, que preveu obrir una altra nau.
Endesa millora les seues xarxes a la Franja ampliant una subestació
El grup Endesa ha obtingut del Govern d’Aragó l’autorització per executar les obres de millora a la subestació Cinca, una obra que impulsa “proporcionar més capacitat d’evacuació, facilitant la integració de nova generació renovable a la zona”, en la qual hi ha projectats diversos parcs solars i en què s’estan implantant noves activitats industrials i s’estan ampliant algunes de les ja existents. El pressupost de l’actuació, que es desenvoluparà per la filial Edistribución Redes Digitales, és de 10.759.834 euros. El projecte inclou l’ampliació de la potència de les instal·lacions actuals i la col·locació d’aparells de protecció, control i mesura. L’elèctrica disposa d’un termini de 24 mesos per aplicar les millores.