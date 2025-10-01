Acudam inicia la gestió del Centre de Serveis
Amb un programa inclusiu i comunitari. És el segon equipament que regenta al Pla després de l’experiència de Golmés
El Centre de Serveis d’Ivars d’Urgell ha estrenat etapa amb l’entitat Acudam al capdavant de la seua gestió, després d’adjudicar-se la licitació municipal. L’equipament, destinat a la cura de persones grans i a oferir serveis de proximitat a la ciutadania, va celebrar recentment una presentació pública de les activitats previstes per a aquest curs.
L’alcalde, Joan Carles Sánchez, va explicar que el consistori va confiar la gestió a Acudam després de guanyar el concurs públic, subratllant l’experiència i trajectòria de l’entitat en l’àmbit social. Amb aquesta incorporació, Acudam, amb cinquanta anys de trajectòria dedicada a les persones amb discapacitat intel·lectual, ja suma dos equipaments d’aquest tipus a la comarca. El primer va ser el Centre de Serveis de Golmés.
El programa de serveis inclou la podologia, la fisioteràpia, la psicologia, tallers de memòria, mobilitat, sòl pelvià, ioga sènior, relaxació amb bols tibetans o el servei de menjador. Així mateix, el centre ofereix altres propostes i tallers que van des de psicomotricitat fins a la rebosteria, la cuina creativa o classes d’anglès. També s’hi inclouen programes d’inclusió, partits intergeneracionals, celebracions populars, i activitats lúdiques com el bingo mensual. Destaquen les activitats inclusives perquè persones grans i usuaris amb discapacitat intel·lectual puguin conviure en un mateix espai i relacionar-se entre si.