Desmantellat un grup criminal que va assaltar una seixantena de camions en àrees de servei, dos a Lleida
La Guàrdia Civil arresta 26 persones i desarticula a Sant Adrià i Cerdanyola dos centres on guardaven material sostret en punts de Catalunya, Aragó i la Rioja
La Guàrdia Civil ha desmantellat un grup criminal a qui atribueix fins a 59 robatoris a camions aparcats en àrees de servei de Catalunya, Aragó i la Rioja. En el marc de l'operatiu 'Ordag-Teloners', el cos ha detingut 22 homes i quatre dones, d'entre 22 i 57 anys, amb un ampli historial delictiu. El grup utilitzava amenaces i pràctiques intimidatòries per aconseguir assaltar les mercaderies, que centralitzava en dos centres que tenia ubicats a Sant Adrià de Besòs i Cerdanyola, els quals han estat també desmantellats.
La Guàrdia Civil ha recuperat nou tones de material robat, valorat en un milió i mig d'euros. Hi ha, per exemple, televisors d'última generació, material informàtic, patinets elèctrics, videoconsoles, ulleres i roba de marca.
La investigació es remunta a l'agost del 2024 a Osca, segons detalla el cos policial en un comunicat. La Unitat Orgànica de Policia Judicial va començar a treballar per esclarir diversos robatoris a l'interior de camions de gran tonatge que estaven aparcats a àrees de servei de l'AP-2 a Osca i Saragossa. En tots els casos, els lladres tallaven les lones dels semiremolcs.
La causa va conduir a un grup presumptament responsable dels fets, en una primera fase que va derivar en cinc detencions i la recuperació de tres dones de material sostret. Posteriorment, però, a principis de gener d'enguany, la Guàrdia Civil va detectar que el grup s'havia reorganitzat i havia intensificat la seva activitat amb un comportament més violent i recorrent. Així, van constatar que haurien comès nous assalts a camions aparcats a àrees de servei de l'AP-2 i l'AP-68. En total, els atribuïa 39 robatoris a Osca, nou a la Rioja, quatre a Saragossa i dos a Lleida. Fruit de la investigació, la Guàrdia Civil va identificar 21 nous membres de l'organització.
El cos policial ressalta que el grup estava molt estructurat, amb personal destinat a vigilar i seleccionar els objectius, mentre altres feien de conductors de vehicles llançadora per dur el material robat, i un tercer subgrup s'encarregava de tallar les lones dels camions. També van identificar que tenien definits canals de distribució propis.
La investigació l'han dirigit conjuntament les unitats orgàniques de Policia Judicial d'Osca i la Rioja, sota la coordinació del Jutjat d'Instrucció 1 de Fraga. A l'operatiu van participar unitats de Seguretat Ciutadana, Trànsit, drons i helicòpter de les diferents comunitats autònomes afectades.