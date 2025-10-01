Dos encaputxats armats atraquen un banc a Juneda
Els lladres han amenaçat els treballadors i han aconseguit fugir amb els diners
Els Mossos d'Esquadra investiguen un assalt que hi ha hagut a primera hora d'aquesta tarda en una oficina bancària de Juneda. El robatori ha tingut lloc al voltant de les 14.00 hores al carrer de la Font quan dos encaputxats que anaven armats han entrat a l'interior del banc. Segons ha pogut saber SEGRE, han amenaçat els treballadors i s'han endut els diners. Els Mossos han desplegat el dispositiu Gàbia per les carreteres de la zona. No consten detinguts.
Ampliarem la informació