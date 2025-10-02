SUCCESSOS
Atraquen un banc a Juneda, lliguen els treballadors i s’emporten un botí de 33.000 €
Va tenir lloc cap a les 14.00 hores d’ahir i els dos assaltants van lligar els treballadors i van fugir amb el botí. Els Mossos van desplegar el dispositiu Gàbia
Els Mossos d’Esquadra investiguen un assalt a mà armada que hi va haver a primera hora de la tarda d’ahir en una oficina bancària de Juneda, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. L’assalt es va produir cap a les 14.00 hores a la sucursal que el BBVA té al carrer de la Font quan dos encaputxats, que anaven armats, van accedir a l’interior de l’entitat, van amenaçar i van lligar els empleats i van fugir amb un botí d’uns 33.000 euros.
Els Mossos d’Esquadra van acudir-hi ràpidament al ser alertats del robatori i van desplegar el dispositiu Gàbia, establint diversos controls a les carreteres de la zona. Paral·lelament, els investigadors es van entrevistar amb els empleats i van analitzar els enregistraments de les càmeres de seguretat.
Sospiten que el robatori va ser obra de lladres especialitzats en aquest tipus d’atracaments, especialment pel poc temps que van fer servir a cometre’l i la manera d’actuar, evitant ser interceptats per la policia, que en uns deu minuts ja estava al lloc.
L’anterior atracament a una entitat bancària a les comarques de Lleida que ha transcendit va ser el que hi va haver el passat 18 de març a Vilanova de la Barca. L’assalt es va produir cap a les 14.00 hores quan l’oficina estava a punt de tancar el públic. El lladre, que anava tapat amb un casc, va lligar de mans amb brides el responsable. Va fugir amb uns 40.000 euros i diversos xecs. No consta que hagi estat arrestat.
El juliol del 2023 hi va haver un espectacular atracament a un banc a Oliana. Dos homes armats van amenaçar i van immobilitzar els treballadors quan començaven la jornada. Els assaltants van entrar al local a través d’un butró que havien fet durant la nit en un edifici annex. Van aconseguir emportar-se 110.000 euros. Els presumptes autors van ser detinguts mig any després quan es disposaven a cometre un robatori similar a Saragossa. Procedien del País Valencià.
D’altra banda, val a recordar que el 30 d’agost hi va haver un atracament en un supermercat de Juneda. Un dels atracadors portava una pistola, xancletes i un barret. Els Mossos van detenir els presumptes autors fa un parell de setmanes.