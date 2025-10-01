TRIBUNALS
El TSJC anul·la el pagament de 666.000 euros a l’exsecretària de la Portella
Ordena calcular la indemnització pel cessament amb les condicions d’una funcionària interina. El consistori li reclama amb interessos l’avenç de 21.000 € de 2017
La Sala Contenciosa del TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) ha revocat la interlocutòria per la qual el jutjat d’aquesta jurisdicció de Lleida va xifrar a finals del 2023 en 462.319 € la indemnització que l’ajuntament de la Portella havia de pagar a l’exsecretària A.C.B. com a compensació per acomiadament. La resolució impugnada incloïa el pagament “dels interessos legals corresponents”, la qual cosa eleva la xifra en 203.871 euros i situa el total en 666.190, una quantitat que amenaçava de carregar-se la solvència del consistori.
L’ajuntament, representat per l’advocada Maite Nolla, que fa unes setmanes va aconseguir que el TSJC declarés nul·la la tramitació de l’acomiadament de l’exsecretària com a improcedent per la via laboral, cosa que generava l’abundant indemnització al calcular-se sobre un salari mensual de 3.370 € bruts i una antiguitat de 26 anys, ha reclamat a l’exempleada davant del jutjat el reintegrament dels 21.000 € que va arribar a pagar-li el 2017 com a avenç de la indemnització. La demanda, plantejada com a execució de sentència, comporta aplicar a aquesta xifra un recàrrec del 30% (6.300 €) a compte dels interessos.
Paral·lelament, l’alcalde, Carles Català, que va arribar a ser imputat com a presumpte autor d’un delicte de desobediència per un jutjat de Balaguer per la negativa a pagar la indemnització a l’exsecretària, ha sol·licitat el reintegrament de les abundants multes coercitives que li va imposar el jutjat Contenciós de Lleida, l’última de les quals de 1.500 € diaris.
El rocambolesc escenari judicial es deriva del que el TSJC considera una “confusió” que “s’anava engrandint” així que transcorrien els més de tretze anys que ja dura el conflicte i que, bàsicament, consisteix a haver tramitat com a acomiadament laboral el final d’una relació funcionarial d’interinitat, que ha de ser indemnitzada amb un màxim d’un any de salari brut, és a dir, amb 40.440 €.
L’exempleada porta l’assumpte al Tribunal Suprem
� L’exsecretària de la Portella, A.C.B., ha recorregut davant del Tribunal Suprem les sentències per les quals al juliol el TSJC (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) va revocar les resolucions del Jutjat Contenciós de Lleida que declaraven que la seua relació amb l’ajuntament de la Portella era laboral i considerava improcedent l’acomiadament. El recurs, de la resolució del qual emanarà la jurisprudència per la qual es regiran les liquidacions dels milers de secretaris interins de tot l’Estat, afirma, bàsicament, que les sentències anteriors estableixen que va finalitzar la seua prestació professional amb el consistori com a treballadora i no com a interina, malgrat que s’havia trobat en aquesta última situació anteriorment, la qual cosa deriva el cessament a la jurisdicció social.