L’alberg acull en un any 45 persones vulnerables
Animen els propietaris de pisos buits a oferir-los per a lloguer social
Fa cinc anys l’associació Emaús Rural va reobrir l’alberg de la Sagrada Família de Cervera, un espai que acull pelegrins i també funciona com a habitatge social. L’entitat també compta amb altres residències per a persones en risc d’exclusió social a Granyena de Segarra, Cervera i altres punts de la Segarra. Segons la responsable de l’alberg, Conchi Plaza, en aquests moments tenen persones en llista d’espera i per això fan una crida als propietaris que tinguin pisos buits perquè els posin a disposició de l’entitat, i així poder llogar-los a col·lectius vulnerables. “Ja ho hem fet en diferents ocasions. Com a entitat fem un contracte de lloguer amb els particulars”, explica, i d’aquesta manera garanteixen que l’espai serà cuidat i s’encarreguen de gestionar la convivència.
L’edifici, ubicat al carrer Sabaters, compta amb cinc llits per a acollides de llarga estada i 14 per a emergències socials més temporals. El 2024 van ser ateses un total de 45 persones, la majoria derivades de serveis socials de la Segarra però també de l’Urgell, la Noguera o l’Anoia. Segons Plaza, el problema és que moltes d’aquestes estades temporals s’allarguen per la dificultat de trobar pisos de lloguer assequibles: “Ens enfrontem a un problema estructural, el tema de l’habitatge està fatal”, lamenta.
D’altra banda, compten amb una quarantena de places d’alberg i l’any passat més de 300 pelegrins del Camí Ignasià i el Camí de Sant Jaume van fer parada a Cervera.
Les monges de la Sagrada Família de l’Urgell els van cedir l’edifici el 2020 i van acordar un pla d’inversions per revertir les deficiències estructurals de l’immoble. Enguany han renovat els aïllaments exteriors gràcies a una subvenció de la Generalitat i els banys amb una ajuda de la Fundació La Caixa. Les propietàries també han arreglat part de la teulada.