Nova plataforma contra les plantes de biogàs
Denuncia que perjudicaran la qualitat de vida i posa en dubte la seua sostenibilitat. S’hi han adherit una cinquantena de veïns
Una cinquantena de veïns han constituït la plataforma Aturem el Biogàs a Tarroja de Segarra - Pobles Vius per mostrar el seu rebuig a les dos plantes projectades al municipi. Ahir es van concentrar davant de l’ajuntament on van llegir un manifest. Consideren que l’objectiu real d’aquestes instal·lacions és “donar sortida als residus provinents de zones industrials i de les àrees metropolitanes (...). Són plantes sobredimensionades respecte a les dejeccions que hi ha a la zona”, va explicar Hector Beberide, portaveu de la plataforma. En aquest sentit, creuen que tindrà un impacte negatiu en la qualitat de vida dels veïns, tant a nivell paisatgístic, com pels possibles riscos per a la salut de les persones, ja que es troba a 1,9 quilòmetres de la població. També els preocupa la possible contaminació del subsol o el trànsit d’uns 12.000 camions anuals entre les dos plantes. Per tot això, asseguren que devaluarà les seues propietats i aguditzarà el despoblament. En el manifest van criticar la falta de planificació per part de les administracions, amb processos “opacs” en benefici dels oligopolis energètics. “Volem pobles vius, sòl fèrtil i energia justa”, va sentenciar Beberide.
La concentració va comptar amb el suport d’alguns veïns de la Prenyanosa, de l’ajuntament i del Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra. Aquest diumenge assistiran a la manifestació de Pobles Vius a Lleida contra els macroprojectes energètics.
Val a recordar que el consistori va aprovar la suspensió de llicències per a la implementació d’energies renovables en sòl no urbanitzable durant un any i estudiarà la modificació del POUM perquè sigui més restrictiva amb aquests projectes.