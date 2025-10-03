Projecten el futur tanatori a la nova residència de bonÀrea
L’ajuntament de Guissona projecta construir el futur tanatori a la nova residència de la Fundació bonÀrea ubicada al carrer de l’Experiència. En l’últim ple celebrat dijous passat es va aprovar una modificació de les claus d’ús d’aquest espai perquè pugui funcionar com a equipament funerari, un primer pas indispensable.
L’alcalde, Jaume Ars, va explicar que estan treballant en la redacció d’un conveni entre bonÀrea i el consistori que determini els compromisos entre les dos institucions i també s’està elaborant un reglament per definir com haurà de ser l’equipament a nivell tècnic i el seu funcionament. L’edil també va convidar els grups de l’oposició a formar part d’aquests grups de treball perquè el projecte pugui ser consensuat amb tots els regidors de l’ajuntament. També s’han reunit amb diferents funeràries que han fet les seues aportacions a nivell tècnic. Si no hi ha cap imprevist, esperen poder obrir el nou tanatori el 2026.