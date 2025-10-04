Camarasa elegeix avui el successor de Lizaso
Pere Pedrol serà investit alcalde de la localitat fins al 2027. A concurs la millora del Casal de Sant Llorenç
Camarasa celebra avui un ple extraordinari en el qual s’elegirà el nou alcalde després de la renúncia d’Elisabet Lizaso, que dijous va deixar el càrrec després d’una dècada al capdavant de la corporació. El relleu l’assumirà Pere Pedrol, fins ara primer tinent d’alcalde i edil d’Independents per Camarasa-Acord Municipal (AM), que encapçalarà el govern municipal fins a les pròximes eleccions del 2027.
La fins ara alcaldessa continuarà a l’equip de govern com a primera tinenta d’alcalde i mantindrà la responsabilitat en les àrees de Turisme, Promoció Econòmica, Cultura i Salut. Pedrol, per la seua part, conservarà les competències en Agricultura i Hisenda, a més d’assumir l’alcaldia.
Durant els últims anys, el consistori ha sanejat els seus comptes passant d’un dèficit d’un milió d’euros a un romanent positiu i ha impulsat millores en serveis bàsics, a més de la reforma dels carrers. També s’ha consolidat la zona fluvial del riu com a espai natural protegit i ordenat per a l’ús.
En paral·lel, el consistori ha tret a concurs una de les dos obres més rellevants del municipi: la reforma del Casal Municipal de Sant Llorenç de Montgai, amb una inversió prevista de 323.067 euros. Lizaso va explicar que aquesta actuació, juntament amb la reforma de l’edifici de l’ajuntament de Camarasa, són les dos obres que s’han inclòs al Pla Únic d’Obres i serveis (Puosc) de la Generalitat i que consoliden l’aposta del consistori “per la modernització d’equipaments públics i l’impuls al desenvolupament local”, va apuntar.
D’altra banda, s’ha aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (Duprocim).