MUNICIPIS
Deu pobles del Segrià exigeixen més presència policial i videovigilància
Per la creixent inseguretat i incivisme que han experimentat als seus respectius pobles en els darrers 2 anys. Pròxims a Lleida als eixos de l’N-230 i l’N-240
Alcaldes i representants municipals de deu municipis del Segrià (Torrefarrera, Rosselló, Alguaire, Almenar, Alfarràs, la Portella, Benavent de Segrià, Torre-serona, Vilanova de Segrià i Alpicat) es van reunir ahir a Alguaire alertats davant l’augment de la inseguretat veïnal i incivisme que han experimentat en els últims dos anys, en gran part motivada per la seua proximitat amb Lleida. Tots es troben a l’àrea d’influència de l’N-230 i l’N-240. Per aquesta raó, sol·liciten més presència policial dels Mossos i poder instal·lar càmeres de videovigilància. Per a això, el Govern exigeix que el municipi tingui, almenys, un agent municipal (cap no té Guàrdia Urbana) i que només pugui llegir matrícules de cotxes, “una cosa que no serveix per detectar incidents i gamberrades”. “Esperem que es modifiqui la normativa, molt restrictiva pel que fa a privacitat de les imatges, sobretot en municipis de menys de 3.000 habitants sense policia”, van indicar. Opinen que haurien de tenir un àmbit més ampli de vigilància i estar connectats amb els Mossos. A Torre-serona se’n van instal·lar quatre fa 5 anys, encara sense estrenar. Entre els problemes que més preocupen hi ha l’okupació d’habitatges, els robatoris, destrosses de mobiliari urbà, els sorolls nocturns, les festes en parcs, faltes de respecte a les persones grans, carreres nocturnes per vies principals o acumulació d’escombraries a les illes de contenidors. “La sensació d’inseguretat s’accentua sense que els ajuntaments tinguem capacitat de prendre decisions més enllà de mesures puntuals per gestionar la vida al carrer, on cada vegada viuen més persones”, van coincidir l’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaumet, i el d’Alfarràs, Joan Carles Garcia. Va ser una primera presa de contacte i hi haurà més reunions.
Falta de finançament per a una gestió cada vegada més exigent
Els alcaldes també van criticar les dificultats amb què topen per finançar-se per les traves de l’Estat, sobretot per la llei del 2012 d’estabilització i control de la despesa, que els limita a estar pendents de subvencions de l’Administració per abordar millores. Això topa amb la creixent llista d’obligacions que se’ls assigna com és el cas del control de les colònies animals, en especial gossos i gats, a la via pública. “Moltes vegades la solució dels problemes municipals recau en els consistoris, que no tenen capacitat de fer-ho.”