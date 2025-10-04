SUCCESSOS
Sis intoxicats per incendis en cases d’Almacelles i Balaguer
Va tenir lloc a la una de la matinada i tres ferits van ser evacuats a l’Arnau
Sis persones van acabar intoxicades per inhalació de fum en incendis en habitatges que es van registrar a primera hora de la matinada d’ahir a Almacelles (5 ferits) i Balaguer (1). Tres dels afectats, dos d’Almacelles i el de Balaguer, van ser evacuats a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
El primer incendi es va declarar a la 1.00 hores en una casa situada al número 46 del carrer Sant Jaume d’Almacelles. A l’interior de l’immoble, un habitatge unifamiliar de tres plantes que, pel que sembla, estava okupat, hi havia cinc persones. Les flames van causar danys a la planta baixa, i la resta de la casa va quedar afectada pel fum. De les cinc persones ferides, totes per inhalació de fum, tres tenien un pronòstic lleu i van ser donades d’alta in situ mentre que les altres dos, un home i una dona, van ser evacuades en ambulància a l’hospital Arnau de Vilanova. Els Bombers de la Generalitat van activar sis dotacions. Posteriorment, estava previst que l’immoble fos revisat per l’arquitecte municipal per determinar si hi havia danys estructurals.
El segon incendi es va declarar a les 1.43 hores a la capital de la Noguera, concretament al carrer Cadí. Van anar-hi tres dotacions dels Bombers. El foc va cremar el menjador i la cuina, situats a la planta baixa. A l’interior hi havia un home, que va ser evacuat a l’Arnau de Vilanova. Els efectius dels Bombers el van considerar controlat a les 2.30 hores. Pel que sembla, a l’interior de l’habitatge hi havia molts objectes, cosa que va dificultar l’extinció.
Els Bombers van actuar l’any passat en més d’un incendi d’edificis de mitjana al dia a Lleida. Hi va haver un total de 454 serveis.