Cavalls del Pirineu a la Fira de la Pobleta
Trenta cavalls d’una desena d’explotacions ramaderes del Jussà van participar ahir en l’onzena edició del concurs comarcal del Cavall Pirinenc Català, que es va celebrar en el marc de la fira de la Pobleta de Bellveí. La fira va arrancar divendres amb un concert d’Andrea Motis Duo amb Josep Traver, que es va emmarcar en la col·laboració d’aquesta edició del Talarn Music Experience, que enguany inaugura el Tasting La Pobleta amb una sèrie d’activitats en el programa de la fira. Avui estan previstos els concursos de la vaca bruna del Pirineu i del Cavall Pirinenc Català a més de les mostres d’altres races i de l’ovella xisqueta, que seran part central del certamen.