TRADICIONS
Dinar de Sant Àngel amb uns 500 veïns de Seròs
Més de mig miler de veïns de Seròs van gaudir ahir del tradicional dinar popular de Sant Àngel a la zona del càmping al costat de les piscines municipals. Sant Àngel, que se celebra el 2 d’octubre, és el patró del municipi que el va salvar de la pesta, segons explica la llegenda. El regidor Gerard Plaza va explicar que “totes les colles ens ajuntem i ho celebrem cada primer cap de setmana d’octubre des de fa més de quaranta anys, quan la comissió de festes de l’ajuntament va estalviar molts diners durant una festa major i va decidir oferir un dinar popular”.
Després del menjar, a escollir entre espatlla de corder al forn amb gratinat de patata o bacallà amb samfaina, musclos i gambes, es van portar a terme diversos sortejos i entregues de premis. A continuació, la banda Duo Bolero Swing va amenitzar la tarda amb la seua música.