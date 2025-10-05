Lo Llumener de Sort reuneix desenes de visitants
Festival de literatura infantil i juvenil
La vuitena edició del festival de literatura infantil i juvenil Lo Llumener de Sort va rebre ahir desenes de visitants al Parc del Riuet. Fonts de l’organització, que va a càrrec d’un equip de voluntaris vinculats al món de l’educació i que compta amb el suport de l’ajuntament, van apuntar que totes les activitats organitzades ahir tenien totes les places cobertes. Entre les propostes va destacar Dins el bosc, un joc d’enigmes per a tots els públics, i la Petita Fira d’Àlbums Il·lustrats, que va comptar amb les editorials especialitzades en literatura infantil i juvenil com Ekaré, Hola Monstruo i Zahorí Books, entre d’altres. Durant la jornada es van instal·lar també jocs gegants Liliput a càrrec de la companyia Tombs Creatius. A més, els visitants van poder gaudir de l’espectacle Kl’aa, de la companyia Inspira Teatre, al teatre Els Til·lers, i al Parc del Riuet, la companyia Xip Xap va representar La veritable història dels 3 porquets. Al migdia l’Escola d’Hoteleria del Pallars va oferir un vermut a la taverna del Riuet i diversos espectacles més van completar l’oferta cultural d’aquesta edició, que va culminar amb un berenar popular.