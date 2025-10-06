MÓN
Clam social a Lleida contra l’avenç dels macroprojectes energètics
Massiva manifestació d’entitats rurals i ecologistes en defensa de la vida rural
Més de 1.400 persones es van manifestar ahir a Lleida per denunciar que els macroprojectes energètics, de residus o logístics projectats en diverses comarques de Catalunya suposen una amenaça per a la vida rural i exigir a l’administració una moratòria en el seu desenvolupament per atendre les reivindicacions de les comunitats locals.
Lleida va acollir ahir la manifestació convocada per una quinzena d’entitats rurals i ecologistes sota el lema “Defensem la terra, volem pobles vius”, que va congregar unes 1.400 persones, segons els Mossos d’Esquadra, i més de 2.000 segons l’organització, procedents de les comarques i municipis de Lleida, les Terres de l’Ebre, l’Anoia o el Penedès. Els manifestants van denunciar que els macroprojectes de plantes fotovoltaiques i biogàs o de línies de molt alta tensió, entre d’altres, posen en risc el ruralisme, la terra i els espais naturals de diversos punts de Catalunya. Per aquesta raó, els convocants de la protesta van expressar el seu rebuig a aquestes iniciatives i a les empreses que les promouen i van demanar al Govern de Catalunya una moratòria per al seu desenvolupament fins que no s’abordi una planificació amb les comunitats locals.
La manifestació va arrancar a les 11 hores a la plaça Ricard Viñes de Lleida, que va ser colonitzada amb cartells i pancartes en què es podien llegir: “Defensem l’Horta! Renovables sí, però així no, No a les plantes de biogàs de Vilagrassa i d’Anglesola”, “No línies d’alta tensió”, “No macroplantes solars” o “No als polígons industrials en sòl agrari”. Pocs minuts després de les onze, els concentrats van començar a envair l’avinguda Prat de la Riba al crit de “defensem la terra, pobles vius,” “la terra no és veuen, es defensa” o “el biogàs em toca el nas”. La marxa va seguir en direcció al carrer Camp de Mart fins a arribar als serveis territorials del departament d’Agricultura, on es va aturar i part dels manifestants van abocar als voltants un munt de compost que van coronar amb pancartes en què es podia llegir el nom d’empreses vinculades als macroprojectes que exigeixen paralitzar.
Posteriorment, la manifestació va avançar fins a l’avinguda Balmes, passant per la rambla d’Aragó fins a arribar a la delegació del Govern, on es va aturar. En aquest punt, els representants de les diferents entitats van mostrar el seu compromís amb la causa i van advertir de futures accions si no els feien cas.
Gerard Batalla, de la Plataforma Pobles Vius, va reivindicar la resposta social a la convocatòria a Lleida i va demanar a l’administració catalana que “comenci a escoltar-nos”, així com una moratòria al desenvolupament de les iniciatives projectades per “discutir i planificar” la seua utilitat real i arribar a consensos amb la comunitat local en cada cas. En aquest sentit, va advertir que “som aquí per recalcar aquestes iniciatives a recursos, al·legacions i contenciosos; aconseguirem que treguin les seues urpes de les nostres terres”.
Suport d’entitats i personalitats
La manifestació d’ahir comptava amb el suport de més de 150 entitats i nombroses personalitats, com autoritats de Ponent o el científic del CSIC Antonio Turiel i la investigadora Annelies Broekman.