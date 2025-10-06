Llums i ombres de la nova estació d’autobusos de Tàrrega
Usuaris valoren la modernització i ubicació però reclamen accessibilitat. El consistori destaca la comoditat
La nova estació d’autobusos de Tàrrega ha complert dos mesos en funcionament amb un balanç que combina avenços valorats positivament d’una banda dels usuaris amb queixes significatives tant per aquests com per col·lectius que denuncien deficiències en el seu disseny i accessibilitat.
Entre els aspectes més ben rebuts figura la ubicació més cèntrica, molt més pròxima a l’estació de tren, fet que facilita la interconnexió entre tots dos transports. També s’han assenyalat les pantalles informatives més fiables, que proporcionen dades en temps real, i unes instal·lacions més modernes.
El regidor d’Urbanisme i alcalde accidental, José Luis Marín, va afirmar que la nova estació “ha fet guanyar en comoditat i seguretat”. Segons Marín, les noves instal·lacions contribueixen a oferir “una imatge més funcional” i s’emmarquen en una aposta per “una mobilitat més eficient i sostenible”. L’edil va reconèixer que encara hi ha detalls per millorar.
Malgrat aquestes millores, la nova estació acumula també crítiques, especialment quant a barreres arquitectòniques i problemes d’accessibilitat. Representants del col·lectiu Eco i altres usuaris denuncien que les instal·lacions no garanteixen un ús còmode i segur per a persones amb mobilitat reduïda, padrins, famílies amb cotxets o viatgers amb equipatge voluminós. L’accés amb vehicle està prohibit dificultant la recollida o trasllat de passatgers. Des del carrer Sant Pelegrí, l’arribada a peu implica creuar la via del tren en un pas amb condicions precàries i des de l’aparcament del carrer del Mestre Amigó s’hi accedeix per unes escales.
A més, es troba a faltar un espai d’espera més confortable: la zona resulta freda i no hi ha ni bar ni màquines expenedores. També es critica que en dies de pluja els viatgers es mullen al pujar o baixar dels autobusos i que l’entorn no té àrees verdes. Aquesta última crítica ve del Grup d’Ecologia i Medi Ambient (Gema).