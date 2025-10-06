Nou projecte musical amb instruments reciclats de percussió
Promou caminar com a hàbit saludable. Iniciativa de l’EAP Tàrrega i el Consell Esportiu de l’Urgell que arriba a la 7a edició
L’Escola Municipal de Música Tàrrega ha començat el curs 2025-2026 oferint formació musical a un miler d’alumnes. A part dels 295 alumnes matriculats en els cursos propis, una xifra similar a la d’anys anteriors, s’hi sumen uns 700 joves dels centres educatius de la ciutat que es beneficien dels projectes comunitaris. Aquestes iniciatives conjuntes amb el PEE estan dirigides a escolars de cinquè i sisè de Primària, de l’Escola Alba i, des d’aquest any, a alumnes de primer d’ESO dels instituts. Així, s’ha impulsat la creació del nou projecte comunitari Batukada per formar els joves en el món de la percussió amb instruments reciclats. El curs està impartit pel nou professor Bernat Ferran. El director del centre, Joan Clavé, va destacar “la importància dels projectes comunitaris per obrir el centre a nous alumnes i atansar la música als joves sense cap tipus de barrera”. Una altra novetat és la renovació del vestíbul gràcies a la intervenció artística de dos alumnes de l’Escola d’Art Ondara, Judit Sanmartí i Ariadna Verdugo, amb el suport del consistori. El mural està inspirat en conceptes com “la música i la tranquil·litat”. El projecte ha servit per millorar la imatge del vestíbul amb una decoració més viva i alegre.
Una quinzena de persones van començar divendres passat la setena edició del programa Caminant, fem salut a Tàrrega, una iniciativa de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Tàrrega i el Consell Esportiu de l’Urgell. El projecte, programat per a tot el curs escolar –d’octubre a juny–, posa en relleu la importància de fer salut caminant i promou l’activitat física com a eina per millorar el benestar i les relacions socials. Es tracta de caminades guiades d’una hora de durada pel nucli urbà i l’entorn més pròxim al municipi, organitzades una vegada per setmana, concretament els divendres al matí.
El programa és obert i gratuït per a persones de totes les edats, ideal per als qui vulguin iniciar-se en l’hàbit de caminar, mantenir-se en forma, respirar aire lliure i conèixer gent nova. També es pretén enfortir els llaços comunitaris, ja que l’activitat crea un espai proper i amè en què compartir experiències i motivar-se mútuament.
La iniciativa compta amb la col·laboració de Salut en Xarxa. Les inscripcions es fan el mateix dia de l’activitat amb el tècnic que guia l’activitat. Durant el curs escolar, cada sessió inclou entre tres i quatre quilòmetres de recorregut amb escalfament previ, caminada i estirades finals. Les sortides tenen lloc a les 10.15 hores del matí des del pavelló municipal d’esports.