Un agent denuncia nous assetjaments en la Policia Local
Demana obrir un expedient al cap del cos i suspendre’l de sou i feina. El denunciant ha estat exclòs de torns i de serveis extraordinaris
Un agent de la Policia Local de Fraga ha denunciat nous episodis presumptament catalogables com d’assetjament laboral per part del cap del cos, i ha demanat alçar la suspensió de l’expedient obert l’any passat per investigar altres conductes del seu superior. Sol·licita incoar-li un procediment sancionador amb “l’adopció de la mesura cautelar de suspensió de funcions, amb pèrdua de retribucions”, és a dir, una suspensió de feina i sou mentre es tramita el lligall.
La sol·licitud anirà a la taula de l’alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, que ha assumit les competències de Policia Local al retirar-les a l’anterior titular, l’edil Verónica Alins, a la qual un exagent acusa d’haver-li ordenat no multar un camió mal aparcat del seu marit.
A la investigació sobre la conducta de l’edil se suma ara aquesta petició d’un altre policia, la denúncia inicial del qual ja va donar lloc a un expedient per assetjament laboral en què una especialista en riscos laborals psicosocials va dictaminar que el cap de la Policia Local de Fraga havia incorregut en “un tracte discriminatori agreujat per la posició de superioritat” i amb abús “de la posició de poder”.
Aquest dictamen va donar lloc a l’obertura d’un procediment penal al jutjat número 2 de Fraga la continuïtat del qual està en mans de l’Audiència d’Osca després d’un primer sobreseïment sense que consti l’interrogatori del cap de Policia ni la incorporació d’algun informe que contradigués el de la prevencionista.
El nou escrit, que inclou una prolixa descripció dels preceptes legals que emparen la petició, defensa “la comissió de fins a tres infraccions disciplinàries” pel cap del cos, una d’abús de poder, una altra d’assetjament i una més d’“obstaculització greu a l’exercici de les llibertats públiques i drets sindicals”.
D’aquesta manera, el document, que sosté que el cap “continua realitzant accions discriminatòries que poden ser constitutives d’assetjament laboral”, ressenya que el denunciant ha estat ara apartat del torn de matí i que també ho va ser dels serveis extraordinaris de l’estiu passat. Així mateix, demana la suspensió “per garantir el cessament de les accions discriminatòries”.
