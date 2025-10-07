TRÀNSIT
Cinc conductors imputats aquest any per sinistres mortals
Cinc conductors han estat detinguts o imputats aquest any a les comarques de Lleida com a presumptes autors de delictes d’homicidi per imprudència greu per causar accidents amb víctimes mortals. L’últim és el conductor que diumenge a la matinada es va veure implicat en un sinistre mortal a l’L-303 a Oliola, a la Noguera. El conductor arrestat, que també va resultar ferit, va donar positiu en els tests d’alcohol i drogues. Pel que sembla, 0,89 mg/l en l’alcoholèmia i positiu en cocaïna. Fonts policials van explicar que va quedar lliure després de declarar davant dels Mossos a l’espera que sigui citat pel jutjat de guàrdia de Balaguer. En el sinistre va morir un conductor d’Andorra de 36 anys i hi va haver dos ferits més, per la qual cosa també està imputat per sengles delictes de lesions.
Els altres imputats van causar accidents mortals a Montferrer, Alfés, Balaguer i a Lleida –en un pas de vianants–. L’únic que ha ingressat a la presó és el de la capital de la Noguera.